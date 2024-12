¡Qué fuerte! Ruggeri y Bermúdez discutieron en vivo por Carlos Zambrano

El mítico futbolista argentino y actual panelista de ESPN, Óscar Ruggeri, tuvo un largo cruce de palabras con el miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Jorge Bermúdez, por haber calificado a Carlos Zambrano como un defensor de verdad, ya que aseguró que en ese momento, Lisandro López y Carlos Izquierdoz se encontraban teniendo un gran nivel en el equipo Xeneize.

"Yo te lo quiero decir porque no me quiero ir de acá sin decírtelo. Hubo cosas que no me gustaron de ustedes, que fueron jugadores, cosas que han dicho que me parece que no estaban bien, cosas que salieron a la prensa que me parece que no estaban bien. En una vos dijiste, vino un central de calidad (Zambrano), de mucha categoría. Y vos tenías a López y a Izquierdoz jugando en un muy buen nivel. ¿Cuándo yo digo que viene un central, estoy hablando mal de los dos que están?", mencionó el 'Cabezón'.

Tras escuchar su fundamento, el 'Patrón' dio esta respuesta: "Síiescucho eso, yo me sentiría halagado, siempre me sentía halagado cuando me traían competencia. Para mí un orgullo competir. Es lo que tu quisiste pensar pero no es así. En ningún momento se dijo en esa declaración llegó el defensor que tiene que ser titular", señaló.

(Video: ESPN)

Sin embargo, la respuesta del exdefensor de Boca no convenció al excampeón del Mundo con Argentina, por ello, le resaltó que esas palabras que tuvo, hicieron sentir mal a los zagueros argentinos. "Yo soy titular y escucho que un dirigente me dice 'ahora viene uno de verdad', no te sentís bien, Jorge. Yo no sé qué intención tuviste. Yo por lo que escuché desde afuera. Por eso te lo quiero decir en la cara", explicó.

Finalmente, Jorge Bermúdez manifestó que, a pesar de que no hayan quedado de acuerdo, él no tuvo intención de dañar a nadie, y aseguró que esas malinterpretaciones vienen de parte de la prensa. "Tu sabes que me encanta hablar así de esta manera. Porque de esta manera, la gente entiende las intenciones. Porque después que uno hace la declaración, hay 10 mil interpretaciones. Cada uno lo lleva para donde quiera", sentenció.

Las declaraciones de Bermúdez en la presentación de Zambrano