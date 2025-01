River Plate imparable: goleó 3-0 a Argentinos por la Superliga Argentina

River Plate ya le lleva nueve puntos de diferencia a Talleres en la tabla de la Liga Profesional Argentina 2021 donde es líder solitario tras golear Argentinos Juniors . El cuadro de Marcelo Gallardo no tuvo problemas en sacar el partido adelante, donde siempre tuvo el control y poco peligro le generaron al golero Armani.

River Plate vs. Argentinos Juniors: alineaciones confirmadas

19' Pase a Julián Álvarez (R) que no logra definir cómodo.

¿Cómo viene River Plate? Los millonarios vienen sumergidos en una racha impresionante de partidos. Hace exactamente once fechas del torneo local que no saben lo que es perder. Recientemente le ganó 2-1 a Boca, 1-0 a Banfield, 3-1 a San Lorenzo y 2-0 a Talleres.

Para el partido de esta tarde en el Monumental, Marcelo Gallardo tiene una ausencia confirmada. El técnico no podrá contar con Felipe Peña, ya que fue expulsado en la fecha anterior. Sin embargo, este hecho no mueve mucho los planes del equipo, ya que no es un habitual titular.