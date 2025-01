Hinchas de Boca destrozaron a Advíncula tras duelo con Independiente: "Es un desastre"

Pero una vez terminado este cotejo, varios simpatizantes del 'Azul y Oro' no dudaron en apuntar contra Luis Advíncula , quién fue duramente criticado por la actuación que tuvo ante el 'Rojo'.

Dentro de la diversidad de comentarios, se puede resaltar que gran cantidad de fanáticos culpan al popular 'Bolt' de las anotaciones que tuvo el equipo de Eduardo Domínguez, por lo que muchos no dudaron en afirmar que el lateral peruano es un desastre para defender.

"Todo lo que vos quieras con los nombres, pero Fabra y Advíncula ninguno de los dos pueden seguir siendo titulares, y otra cosa si no echan al DT esto va a seguir igual", "Advíncula no sabe que hacer con la pelota últimamente, se asusta. Habría que probar a Barco", "Es un espanto Advíncula. A veces pone entusiasmo pero con eso solo no podes jugar. 'Chelo' debe volver cuanto antes", "Fabra y Advíncula atacan bien pero son un desastre para defender la pelota", se puede leer en algunos comentarios.