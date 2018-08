Miguel Araujo, sobre su fichaje por Talleres: "No tengo techo todavía"

Haber ganado batallas con la bandera peruana a estrellas mundiales como Messi, Suárez y Cavani pusieron en la palestra el juego de Miguel Araujo, el único seleccionado mundialista con el sello de Alianza Lima.

Y es que el central de 23 años vuelve al extranjero por la consolidación. Talleres de Córdoba, equipo que salió campeon de la Copa Conmebol bajo la conducción técnica de Ricardo Gareca en 1999, contrató al peruano por tres temporadas con opción a compra.

LÍBERO charló con el defensor, quien se despidió en las prácticas del “Profesor” Bengoechea y de sus compañeros de Alianza Lima. “Si me toca emigrar de nuevo, anhelo crecer, mejorar y lograr títulos en el extranjero. En mi cabeza está no ser conformista, además, se viene la Copa América y Eliminatorias. No tengo techo todavía”, confesó, mientras reconoció su admiración por el “Mudo” Rodríguez.

“Fue mi tío ‘Will’ (Rodríguez) quien me ayudó a marcar a Suárez. Para mí es el mejor central del Perú. Es un ejemplo”, dijo.

Miguel Araujo no estuvo ajeno al deseo del Perú por la renovación de Gareca. “Todo el pueblo lo respeta y quiere. Nos cambió el chip. Se ganó su renovación”.

La “Fiera” Araujo viajará mañana a Córdoba por este desafío y debutaría el día 12 ante Boca Juniors.

EL DATO:

Tras la partida de Miguel Araujo a Talleres, Alianza Lima no contratará a otro back, pues cuenta con Godoy, Gambetta, Ascues, Fuentes, Riojas y Cotrina.