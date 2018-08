Ex jugador de Universitario emitió mensaje emotivo previo al clásico

Diego Chávez mediante su cuenta de Facebook contó al detalle todo lo que viene viviendo desde la lejanía al club que lo hizo profesional, que le dio todo y a la vez le perdonó mucha de sus acciones. El lateral derecho que supo deslumbrar al fútbol peruano por su velocidad y versatilidad para atacar hoy está en las filas del Unión Huaral, después de salir del "cuadro crema" por situaciones extra-futbolísticas.

"Universitario representa en mi vida, la forma más perfecta de vivir, alentando en la tribuna junto a mi familia y amigos. Universitario en cada una de sus hazañas y derrotas me enseñó a nunca darme por vencido, me ha enseñado a luchar contra las adversidades incluso a luchar contras mis propias limitaciones. Lolo Fernández me enseñó a querer la camiseta como a la vida misma, aportarla con orgullo y con honor, no cualquiera es digno de portar esta camiseta, no cualquiera la merece".

"Eso mismo que representa para mí, quisiera que represente Universitario para cada uno de ustedes. En una semana de aniversario, frente al clásico rival y en una zona de la tabla no acorde a nuestra historia, quisiera más que nunca que entiendan el significado de estar en la U y si alguno de ustedes llega a leer estas líneas".

Ejerciendo como líder a muchos kilómetros, 'Chaveta' cerró su participación con unas palabras más que especiales y motivadoras: Estamos en un año difícil y se viene un partido clave y solo les quiero pedir una cosa, "Dejen la vida señores y sean parte de la historia, métanse en la historia del Club y no lo hagan por dinero háganlo por la Gloria y por el deseo de ser mejores cada día, por ser los mejores del club, por ser el orgullo de sus hijos, por ser los héroes de sus familias".

EL DATO:

Diego Chávez dejó Universitario en 2016, siendo refuerzo de Sport Rosario y Unión Huaral últimamente.

Aquí puedes ver la carta completa de Diego Chávez al público merengue.