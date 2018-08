Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: chocan por clásico del fútbol peruano [Guía TV y Radio]

Universitario y Alianza Lima afrontan este sábado 11 de agosto (8:00 p.m./hora peruana) una nueva edición del clásico del fútbol peruano en el Estadio Nacional, válido por la fecha 12 del Torneo Apertura. Sigue la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por Gol Perú, y las incidencias las puedes seguir ONLINE por Libero.pe.

No es simplemente la versión 360 del clásico del fútbol peruano. En buen romance y hablando claro: no es un Universitario vs. Alianza Lima más. Por encima de la estadística que pone a los íntimos arriba con 138 victorias sobre los 119 triunfos cremas, hay un ingrediente que le dará sazón adicional al choque de esta noche en el José Diaz.

Ese “algo más” se centra en la especial coyuntura que viven ambas escuadras. Los de Matute peleando arriba y los de Ate luchando contra el fantasma del descenso. Los tres puntos son tan importantes para vivir a pleno, en el caso de Alianza, como para no morir, que es la situación de los merengues.

Si Alianza Lima lo gana, además de hundir aun más a su clásico rival, le meterá presión extra a Sporting Cristal, teniendio en cuenta que los de La Victora tiene un partido pendiente y podrían con ello capturar la punta en las próximas fechas.

Si los tres puntos se van a la tienda estudiantil, además de complicar al “compadre” en su ilusión de capeonar, habrá dado Universitario un salto fundamental para salir de esa amenaza que se llama descenso.

Alineaciones probables del Universitario vs. Alianza Lima:

Universitario: Fernández; Corzo, Schuler, Benincasa, Vásquez; Figuera, Páucar; Siucho, Manicero, Vargas; Chávez.

Alianza Lima: Butrón; Villamarín, Fuentes, Riojas, Duclós; Costa, Cruzado, Lemos; Quevedo, Affonso, Hohberg.

Le deseamos los mejores éxitos a nuestro ex jugador campeón con la blanquiazul el año pasado. ¡Gracias por todo, @carlos_ascues! #ArribaAlianza pic.twitter.com/P6FcC250MS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 10 de agosto de 2018

Guía TV y Guía Radios del Universitario vs. Alianza Lima:

Guía Gol Perú Canal 14 y Canal 714 (HD)

Guía Radios: Ovación, RPP, Capital