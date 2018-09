Luis Ramírez habló sobre el partido de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Alianza Lima afrontará este fin de semana un partido más que importante ante Sporting Cristal, campeón de los primeros dos torneos del año (Torneo de Verano y Torneo Apertura). Uno de los futbolistas que no ha tenido un buen año es Luis Ramírez, quien sufrió varias lesiones y no ha podido ser constante en el equipo de Pablo Bengoechea.

"Este año me ha costado por las lesiones, pero ahora ya quedó atrás y espero estar apto para poder colaborar con el equipo", fueron las primeras palabras de Luis 'Cachito' Ramírez a ESPN Perú. Se dio un tiempo para hablar lo que fue el Torneo Apertura en el que Alianza tropezó en las últimas jornadas y perdió la posibilidad de hacerse con el título del torneo corto.

"En el Apertura nos fue bastante bien, no tuve mucha participación por las lesiones, por poco no se logró el objetivo. A eso tenemos que sumarle algo más para poder luchar este Clausura y salir campeones, nuestra cabeza está en que partido a partido tenemos que sumar", habló al respecto antes de mencionar sobre las expectativas de Alianza Lima ante Sporting Cristal este domingo en Matute.

"Vamos a jugar contra el campeón de los dos torneos, el que hace mejor fútbol. Es un reto importante y creo que estamos en condiciones de poder hacerle partido y esperemos que sea así", reveló. "Si bien es cierto Alianza no presenta el mejor fútbol, el que todos quisieran, somos prácticos y nos da resultados. Creo que el hincha está más identificado con otro estilo, pero es importante ganar".

Luis Ramírez también recordó el momento en el que llegó a Alianza Lima. Sintió que el hincha no estuvo de acuerdo con su llegada, pero que partido a partido se los fue metiendo en al bolsillo. "Si bien cuando llegué a Alianza no era del agrado del hincha, creo que a raí de mis actuaciones hoy me miran con otros ojos. Es bonito porque es como un reto", finalizó.