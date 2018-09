George Forsyth reveló que pastor evangélico pretendió pagar la deuda millonaria de Alianza y comprar su estadio

Su intención de tomar posesión de Matute viene de hace buen tiempo atrás. George Forsyth, ex arquero de Alianza Lima y ahora candidato al sillón municipal de La Victoria, comentó que el líder de la iglesia evangélica 'El Aposento Alto', Alberto Santana, intentó pagar la deuda que mantiene el club -aproximadamente 45 millones de soles- y comprar el estadio Alejandro Villanueva.

"Nos ha buscado porque él tiene la intención de comprar el estadio. Incluso nos contó la historia del sueño que tuvo, que estaba caminando por la avenida México, por la avenida Aviación, (porque) iba a comprar un local, pero bajó un ángel que le dijo no, que este local no, que tienes que comprar el estadio", le relato Forsyth al diario 'Perú 21'.

El ahora candidato a la alcaldía victoriana agregó que le explicó al pastor por qué eso no era posible: "Le explicamos muchas veces (al pastor) que la ley especial que rige esta reestructuración no permite la venta del estadio. De ninguna forma puedes comprar el bien, el predio, el terreno no está en venta. Al fin y al cabo, tendría que haber una asamblea de socios".

Mientras el asunto de la presunta venta de la explanada del estadio tiene para algunos capítulos más, el plantel de Alianza se prepara para recibir este domingo (4:00 p.m.) a Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Clausura.

EL DATO

Forsyth fue campeón con Alianza 4 veces: en 2001, 2003, 2004 y 2006.