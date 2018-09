Piensa en la Copa América: Alejandro Duarte anuncia que cambiará de equipo en busca de continuidad

Se fue a México buscando crecer profesionalmente y en apenas tres la realidad le pegó un portazo en la cara al arquero peruano Alejandro Duarte, quien no tiene continuidad en el Lobos BUAP.

El ex jugador de la Universidad San Martín confesó que no se siente cómodo con esta situación y anunció que a fin de año podría cambiar de aires si no goza de continuidad en su club.

“Pienso bastante en cambiar de equipo en enero si no tengo continuidad porque más allá del tema de la selección, pues sería una gran ilusión para mí ir a una Copa América, siento que en Perú también me costó a empezar a tapar”, señaló Duarte a DirecTV.

Duarte afirmó que en el Perú disfrutaba atajar todos los fines de semana. En la Liga MX todavía no ha debutado, solo se ha conformado con salir en banca en nueve partidos. Pero todo tiene un límite.

“La mayor parte de mi carrera quiero priorizar la continuidad, antes que el dinero u otra cosa. Vine con la expectativa de tener minutos, las cosas no se han dado así, pero haré todo lo que está a mi mano para que esta situación cambie antes de diciembre porque no me gustaría irme sin haber podido tapar”, manifestó.

Cabe señalar que el portero se incorporó al Lobos BUAP cuando el equipo ya venía realizando una pretemporada. El entrenador Francisco Palencia decidió apostar por el golero que ya venía atajando con ellos. Duarte seguirá esperando su oportunidad.