Sigue firme en Sporting Cristal: Mario Salas descartó acercamiento con Colo Colo

El entrenador de Sporting Cristal, Mario Salas, salió al frente para aclarar los rumores que lo acercaban a Colo Colo de Chile.

El “Comandante” fue muy claro al señalar que en su cabeza solo hay espacio para los objetivos del equipo celeste. Así, señaló que solo está enfocado en planificar el partido ante Real Garcilaso.

"No he tenido ningún acercamiento con Colo Colo y no es mi intención tenerlo, quiero ser tajante en esto. No especulemos, ni siquiera se ha pensado en un segundo mensaje que es subliminal", aseguró.

"En Colo Colo está trabajando un comando técnico con el que tengo mucha afinidad, jamás estaría negociando con un equipo que tiene a un entrenador en vigencia”, declaró el DT en Sporting Cristal.

“Además, quiero ser coherente y consecuente con el mensaje que le transmito a mis jugadores. Estoy pensando en Garcilaso y no en lo que especule la prensa. Son solo rumores que no tienen una mínima base, no hay nada concreto.

Si a mis futbolistas les pido un foco exclusivo en el Clausura y Garcilaso, lo mismo tengo que tener yo cuando dirijo. No pretendo negociar con otro club hasta que las condiciones contractuales lo ameriten”, agregó.

Salas es un técnico muy reconocido en Chile. En el 2016 logró el bicampeonato Clausura-Apertura y la Supercopa de Chile al mando de la Universidad Católica. Su sueño, es dirigir al equipo de sus amores: El tradicional Colo Colo.