Juan Manuel Vargas sobre su peso: "No soy el de 22 años, que pesaba 88 kilos"

Le han dicho de todo, pero Juan Manuel Vargas sonríe. Más que nunca. Y es que seguramente es su forma de sacarle la lengua a aquellos que desean que tire la toalla. No hay luces de eso, el “Loco” se expuso ante la prensa, dio la cara, puso el pecho y respondió de todo a su estilo, como siempre.

“No soy el Juan de 22 años, que pesaba 88 kilos. He ido donde muchos nutricionistas y el organismo cambia. Yo me veo al espejo y me siento bonito y rico, a mi mujer le gusto. Ya el resto me va a decir de todo porque no me ve calato. Yo estoy muy tranquilo”, así empezó el capitán merengue en la conferencia porque, claramente, lo primero de lo que se quiso es hablar de su estado físico.

Y al respecto agregó: “No sé de lo que hablan, de los kilos de más, me gustaría venir calato y que me pesen pero hay damas presentes. Hay muchos que hablan. Es fácil sentarse en un escritorio y escribir. Yo cuando juego siempre trato de dar lo mejor”

Tras callar, con su estilo, a los que tratan de mofarse, el zurdo siguió y dejó en claro todo lo que se magnifica cuando se trata de la “U"