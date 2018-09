Universitario: Nicolás Córdova se refirió al ingreso de barristas a los entrenamientos del plantel

Universitario de Deportes se encuentra en señal de alerta desde hace varias fechas por el tema de peligrar su permanencia en primera división. Ante ello, el entrenador 'crema', Nicolás Córdova, reconoció que están en pie de guerra.

Nicolás Córdova manifestó en RPP , "Faltando tantos puntos, dependemos únicamente de nosotros porque tenemos partidos con rivales directos. Nosotros estamos en pie de guerra sabiendo que esta es una lucha que será difícil", dijo el entrenador sobre el descenso.

Luego agregó. "A veces estamos muy bien y a veces estamos en debe. La idea es sostener por más tiempo las cosas buenas y después darle continuidad a los resultados. La necesidad de lo que está pasando genera que nosotros tengamos que ir siempre por los tres puntos", agregó.

Respecto a la visita de barristas a los entrenamientos de Universitario, el técnico chileno acotó. "La barra vino muy educadamente, nos preguntaron si podían conversar con el plantel. Normalmente accedemos a esto porque creemos que, cuando se hace con respeto, siempre ayuda. Ellos siempre se han comportado bien con el grupo y nosotros, aunque no podemos evitar que critiquen a algunas personas que trabajan en el club en el lado administrativo. Eso es parte del fútbol, pero nosotros tenemos poco que ver ahí y tenemos que enfocarnos en lo que se ve en la cancha", culminó Córdova.

Finalmente, se refirió a su relación con Juan Manuel Vargas. "Juan es noticia hasta cuando se levanta, se acuesta y anda en auto. El otro día me llegaron pantallazos diciendo que yo me agarré con él después del partido con la San Martín pero esa es gente que solo se dedica a desestabilizar. Yo no pude hablar con Vargas porque no hablo con el equipo después del encuentro porque me parece un momento muy errático para hacerlo. Si ganas los jugadores están muy eufóricos y si pierdes muy bajoneados, por lo que cada mensaje puede ser distorsionado"

EL DATO

Nicolás Córdova hizo casi toda su carrera de futbolista en Italia, jugando por equipos del torneo de ascenso. Se retiró el 2012.