Universitario va en caída libre tras derrota en Ayacucho

Ayacucho, puntero del Clausura y candidato firme a salvarse del descenso (algo paradójico que solo se presenta en nuestro atribulado fútbol) goleó 4-2 a la “U” y agravó la crisis deportiva del cuadro merengue.

La “U”, prácticamente, empezó perdiendo el partido cuando apenas a los 6 minutos se marchó expulsado Raúl Fernández tras cortar un avance de Ayacucho con las manos fuera del área. Con uno menos, la “U” se replegó pero lo hizo mal.

A los 24’ Kevin Sandoval abrió el marcador al aprovechar una indecisión en la marca de Núñez. Los cremas no tenían reacción.Sin brújula, sin orden y con una defensa que no marcaba nada, los cremas vieron caer su valla por segunda vez por obra de Ever Chávez.

Todo estaba consumado a pesar que el argentino Germán Denis halló el descuento a través de un penal. La “U” se ilusionaba pero un minuto después Mauricio Montes anotó el tercero y fue como una estocada.

Zubczuk era la figura. El joven portero de los cremas no se cansaba de evitar la goleada. Ayacucho lo atacaba por todos lados.

Los cremas, ya sin Vargas por expulsión, encontraron el descuento por obra del panameño Alberto Quintero pero minutos después, Kevin Sandoval, volvió a marcar sobre la valla rival. El 4-2 pone a la “U” en estado de coma. El descenso le hace guiños. El drama se acentúa.