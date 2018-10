Alfredo Salinas se presentaría con ocho jugadores ante Hualgayoc para evitar segundo W.O

La recta final de la Segunda División viene dejando cosas importantes como la lucha por meterse a los ocho primeros, pero también casos vergonzosos como lo que podría vivir Alfredo Salinas quienes se presentarían con ocho futbolistas para afrontar su encuentro.

El cuadro cusqueño deberá jugar el partido ante Hualgayoc sin poder completar los 11 futbolistas quienes están incómodos por la precaria situación del club. Sucede que si no juegan arrastrarían su segundo W.O. del año y quedarían fuera de la competición.

Los futbolistas hicieron llegar hace semanas la molestia ya que no cobran, no entrenan y no están bien alimentados, pero de todas formas quieren que se presenten esta fecha que es la última que disputarán.

El cuadro cusqueño está obligado a ganar para alejarse de Sport Loreto y evitar el descenso, sobre todo tomando en cuenta que en la última fecha le tocará descansar. Hualgayoc, por su parte, también necesita de un triunfo para volver a zona de clasificación a la liguilla, que le fue arrebatada la fecha pasada por Atlético Grau.

EL DATO

Un empate entre Salinas y Hualgayoc podría dejar a ambos en graves aprietos respecto a sus objetivos.