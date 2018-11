Xbox One cumple cinco años: Repasamos los mejores videojuegos

Un 22 de noviembre de 2013 se lanzó Xbox One. A pesar de iniciarse con pocos juegos, tuvieron la aprobación de la nueva generación que ya empezaba a estabilizarse en los videojuegos online.

Por aquel entonces, Blizzard había invadido el mercado a nivel de Playstation. Fue en el One donde - a través de Warcraft - inició su legado. Luego se teletransportó hacia la consola de PC y decidió innovar con dos secuenclas: Warcraft III: Reign of Chaos y Warcraft III: The Frozen Throne.

Posterior a ella estrenaron Dota, uno de los MOBA que adquirió una inmensa popularidad dentro de los videojuegos de combate así como de su conectividad a través de servidores.

Esto sirvió de base a Xbox One para iniciar su periplo por el mundo de los videojuegos. En el 2013 se estrenó Ryse: Son of Rome, siendo su principal argumento la vida de un general romano durante la época del emperador Nerón, una de las fases más preocupantes del imperio romano.

En el 2014, llega Titanfal uno de los grandes videojuegos que llegó a tener una segunda parte. Acción, se desarrolla en una cerquísima posición a la de Call of Duty: Modern Warfare 2 de Activisión. Su principal característica son de avanzar a pie como pilotos free-runing o desatar dentro de una ágil lucha llamada Titan con el fin de completar los objetivos del equipo. El videojuego es únicamente multijugador.

Para el mismo año, meses después, llegó Sunset Overdrive, videojuego de disparos en tercera persona. Los jugadores navegan por una metrópolis llamada Sunset City en el año 2027. El mundo se encuentra distópico debido a que ha sido invadido por mutantes llamados OD, abreviatura de Overcharge Drinkers. El personaje jugador es un antiguo empleado de FizzCo, encargado de limpiar el desastre dejado por una fiesta que FizzCo había lanzado para celebrar el lanzamiento de su nueva bebida energética, Overcharge Delirium XT.

Halo 5: Guardians fue estreno un año después a ella. El juego basado en un manual de instrucciones entorno a la destrucción de un escudo Requiem, la UNSC desplegó el Equipo de Fuego Osiris, un equipo de élite de los Spartan-IV de los cuales consta de Agentes del la ONI y el líder de escuadrón Jameson Locke, Ingeniero del Ejército del acebo Tanaka. El equipo tiene éxito en la recuperación de Halsey y eliminando el líder del Covenant Jul 'Mdama, Halsey les informa que una nueva amenaza está a punto de emerger.

Finalmente, Gears of War 4 es uno de los principales bastiones de la plataforma. Su argumento se basa en el transcurso de un planeta ficticio llamado Sera, el cual tiene un historial de conflictos que lo llevaron al borde de la destrucción. Tras una crisis en la demanda mundial de energía, los humanos descubrieron bajo tierra la Imulsion. Este líquido radiactivo se transformó en una fuente de energía clave una vez que los científicos descubriesen como utilizarlo. El control de la Imulsion llevó a una guerra de 79 años, hasta que se formó la Coalición de Gobiernos Ordenados (COG) para poner fin a la guerra y establecer la paz.