Miguel Ángel Russo: "Yo a Quevedo le digo que grite los goles en los entrenamientos para que se familiarice" [VIDEO]

La experiencia de Miguel Ángel Russo le indica que la presencia de un goleador es importante en un plantel, sin embargo, el encomendarse exclusivamente al delantero podría ser fatal. Es por ello que, el entrenador de Alianza Lima, motiva a sus volantes ofensivos para que se familiaricen con el gol, entre ellos Kevin Quevedo.

"Sí (sobre la cuota goleadora de Mauricio Affonso), pero yo también quiero que haga goles Manzaneda, Quevedo. No podemos decir que uno haga los goles. Necesitamos de todos. Un día no tenemos a Affonso y no hay más goles y no es así tampoco. Tienen que crearse la necesidad de convertir un gol. Yo a Quevedo le digo 'hacé goles y gritálo hasta en los entrenamientos'. Porque es la única forma de que familiarices con el gol", indicó a Fox Sports.

Russo indicó que no solo busca el desarrollo de Quevedo sino la de todos los jóvenes valores que hoy insertan esa dosis al plante que afrontará la Copa Libertadores 2019 y buscará lograr el título del torneo local. "Importante son todos y no aspiro a Quevedo nada más. Hay varios chicos que tienen un buen nivel, necesitan sentirse bien, estar convencidos y dar el salto, pero no es un solo. Esto es grupal", agregó.

Finalmente, detalló que Diego Buonanotte estuvo en la órbita de Alianza Lima, pero el mantener contrato con la Universidad Católica de Chile complicó el traspaso. "En los clubes grandes, hasta que no se cierre el libro de pases, hay un lugar. (¿Lo de Diego Buonanotte fue opción?) Sí. Son situaciones que pueden ocurrir o no. Es muy difícil que pueda salir porque tiene contrato en la Católica", concluyó.