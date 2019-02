Alberto Rodríguez: "Universitario siempre está para pelear campeonatos"

Como nunca, Alberto Rodríguez habló de todo. Primero se emocionó en agradecer al hincha de Universitario por el cariño que recibió en la “Noche Crema”, dijo que está muy feliz de seguir, que se debe buscar sí o sí el campeonato y reveló que no es hincha de Sporting Cristal, como muchos creen.

“Muchos creen que soy hincha de Cristal, la verdad que no soy hincha, pero el cariño no se va a olvidar. Salí de ahí, jugué en las menores de ahí, normalmente por los equipos que he estado hay un cariño siempre...”, dijo el “Mudo” en declaraciones a Fox Sports Perú.

Luego, el experimentado defensor indicó que “seguir en Universitario es una manera de agradecer a la dirigencia, al club y a los hinchas que por más que haya tenido un pasado en Cristal, han reconocido mi trabajo. La ‘U’ siempre está para pelear campeonatos”.