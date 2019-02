Marcelo Vivas sobre el partido ante la U: "Hay que tener paciencia" [VIDEO]

El técnico de Unión Comercio, Marcelo Vivas, indicó que el partido de preparación que sostuvo ante Armadillo FC de Cancún sirvió para sacar varias conclusiones que permitirán la mejora del cuadro moyobambino.

"Fue un lindo partido con un rival (Armadillo FC) bastante fuerte, muy friccionado. Porque nosotros estamos en preparación, en buscar el once ideal, fue algo muy interesante de ver, a pesar de algunos errores que cometimos en algún momento", indicó en entrevista a Gol Perú.

Universitario de Deportes será su primer rival en el inicio de la Liga 1. Vivas indicó que el duelo contra la U hay que tomarlo con bastante paciencia debido a que el cuadro de 'Nueva Cajamarca' aún está en formación. "Hay que tener mucha paciencia. Seguir trabajando en esta semana para llegar mejor. A partir de allí, continuar el torneo de la mejor manera", agregó.

Finalmente, se mostró confiado en los refuerzos que se han incorporado al plantel. "Sí, por supuesto. Ellos vienen de menor a mayor. A (José) Rivera ya lo conocen y sabemos lo que puede dar, y los otros chicos se están adaptando al medio donde estamos. Hay que llevarlos de a pocos, no hay que apurarse", señaló.

"Es complicado (armar el once), pero tenemos material. Difícil sería si uno solo tiene once jugadores, mira al costado y no tiene a quién poner. Nosotros tenemos muchos jugadores de jerarquía. Tenemos que seguir trabajando", concluyó.