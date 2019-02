Pedro Gallese debutó con derrota en la Liga 1 Movistar

Muchos querían verlo bajo los tres palos de Alianza Lima y el destino quiso que fuese ante Sporting Cristal. Pedro Gallese se estrenó de manera oficial con los íntimos, pero no logró el resultado que esperaba.

El “Pulpo” le ganó la partida a Leao Butrón y se puso los guantes. Se mostró seguro de principio a fin, no pasó problemas en los balones aéreos y en las pocas veces que se le exigió, respondió con creces.

No obstante, en el gol de Fernando Pacheco no pudo hacer mucho para salvar su portería. Achicó bien el espacio, pero no reaccionó a tiempo cuando el celeste sacó el disparo cruzado.

“San Pedro” volvió a jugar en el fútbol peruano luego de 1073 días. La última vez que había atajado en suelo nacional fue el 16 de marzo del 2016, cuando defendía los colores del Juan Aurich de Chiclayo.

El golero blanquiazul buscará ahora su revancha en la próxima jornada, cuando Alianza reciba en Matute a la Universidad César Vallejo. Todo haría indicar que seguirá siendo el número uno. Goza de la confianza plena del profesor Miguel Ángel Russo.

EL DATO: Pedro Gallese no jugaba un partido completo desde el 20 de noviembre del 2018 cuando Perú perdió 2-3 contra Costa Rica.