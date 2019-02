Germán Denis y su reto con Universitario: “Le haré un gol a Alianza Lima”

Gustavo Peralta

Germán Denis lleva dos goles en el Torneo Apertura. Ambos anotados desde la vía penal. Y justamente sobre eso se animó a hablar el “Tanque” que, además, confesó que tiene como objetivo este año anotarle a Alianza Lima, el “compadre”.

“El tema de los penales ya me lo han comentado. Obviamente, los penales también hay que hacerlos. Estoy para eso, para hacer goles”, dijo de entrada el “9” de Universitario de Deportes en charla con TV Perú Deportes.

Luego, Germán Denis señaló que “en estos momentos me está tocando hacerlos de penal, pero a mí eso no me cambia. A lo largo de mi carrera, he pasado por momentos de esta manera. Con el sistema y la forma de jugar del equipo, van a llegar pronto los goles de jugada”.

¿Hay algún equipo al que te gustaría en anotarle en especial?, le consultaron al “Tanque” que acudió a la clausura de la Copa Crema en el “Lolo” Fernández. Y así respondió: “Me gustaría hacerle un gol a Alianza Lima... no sé si tanto hacerle el gol, pero sí ganar. Eso no se cambia por nada”. Germán Denis la tiene recontra clara este 2019.