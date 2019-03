Alianza Lima: Gonzalo Sánchez confiesa que quiere seguir los pasos de Mauricio Affonso [VIDEO]

Gonzalo Sánchez tuvo la responsabilidad de reemplazar al lesionado Mauricio Affonso ante Deportivo Municipal. Al delantero de 18 años no le pesó la camiseta de Alianza Lima, hizo su trabajo y se fue de la cancha de Matute entre aplausos.

El atacante formado en las canteras íntimas confesó que Affonso es su ejemplo a seguir: “Mauri es un gran delantero, me ayudó mucho para este partido, me aconsejó, pero Mauri definitivamente es el 9 de Alianza y me gustaría seguir sus pasos”.

Sánchez jugó su segundo partido del año bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo y sumó diez en total desde que lo promovieron al primer equipo. Todavía no registra goles, pero su aporte es importante en la generación de situaciones y la marca de la salida del rival.

El canterano cuenta con el respaldo de la hinchada de Alianza Lima porque es un futbolista de la casa, a diferencia de Adrián Ugarriza que todavía no demuestra su mejor versión. Para Russo, después de Affonso está Sánchez.