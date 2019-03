A sus 22 años, Kevin Quevedo está confirmando su madurez futbolística. Tras debutar y ganar rodaje en Primera con Pablo Bengoechea, el joven extremo ha dado un pase adelante, con gol incluido, de la mano de Miguel Ángel Russo en la presente temporada.

En apenas cinco fechas, Kevin Quevedo ya lleva 5 goles con Alianza Lima en la Liga 1 Movistar, unos números goleadores superiores a los del 2018, y que gran mérito de aquello lo tiene Miguel Ángel Russo, aquel que le ha cambiado la mentalidad al extremo peruano.

"La presencia del profesor Russo me ha cambiado dentro del campo, me ha ayudado mucho. Toda su experiencia me ha confiado en mí y quiere que grite los goles. Me siento diferente, estoy cambiando en muchos aspectos, corrigiendo los errores para perfeccionar mi talento", sostuvo Quevedo a 'Alianza Lima TV'.

Sobre su racha goleadora, el extremo expresó su deseo de seguir en ascenso futbolístico. "Me siento con mucha más confianza, siempre es bueno anotar goles. Quiero seguir con esta racha y mejorar mucho más para ser mejor jugador", acotó.

Pese al empate agónico ante Municipal, Kevin Quevedo destacó el buen partido y consideró que la doble competencia no les afectará. "No creo que la seguidilla de partido nos afecte, pero sí hay una carga muscular. El profesor sabe cómo resolver ese tema, solo toca descansar bien en la casa", puntualizó.

EL DATO:

Kevin Quevedo lleva 14 goles con Alianza Lima en toda su carrera. En el 2017, el extremo anotó 5 goles (4 se los anotó a Juan Aurich) y el año pasado convirtió 4. Hoy ya lleva 5 en igual cantidad de fechas.