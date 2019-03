Carles Puyol sobre Gerard Piqué: "Es mejor que yo, es el mejor del mundo"

Carles Puyol es una palabra autorizada en España, pero más lo es en FC Barcelona. Bajo su mando, el ex zaguero lideró a muchas conquistas con el cuadro catalán, recuerdo imborrable en la afición, así como en la del Mundo.

En esta ocasión, 'Tarzán' se refirió a uno de los grandes temas de actualidad: hallar al mejor zaguero del mundo. Carles Puyol no dudó ni un minuto en mencionar a su ex compañero en la selección española y en el FC Barcelona: Gerard Piqué.

"Sí. Es el mejor central del mundo", dice el legendario ex futbolista cuando es preguntado acerca de si Piqué ya es mejor jugador que él. "Somos diferentes. Él es clave para el Barcelona en todo lo que aporta, su liderazgo, cómo compite... Es un fenómeno y un gran amigo", indicó Puyol a Marca.

Apenas han sido seis años desde que Carles Puyol decidió colgar los botines ha visto en Gerard Piqué a su gran sucesor. 'Tarzán' no dudó en colocarlo por delante Virgil Van Dijk, De Light y Sergio Ramos. También se animó a recordar su debut y agradeció al técnico del entonces.

"Van Gaal fue clave. Confió en mí en un momento difícil y me hizo debutar. Le agradezco todo lo que he podido vivir. Rijkaard fue muy importante y con Pep son los años que más he disfrutado y aprendido", indicó.

Finalmente se refirió a la filosofía que ha producido Barcelona y su impacto en el mundo del fútbol. "Creo que el Barça intenta jugar, tener la posesión y dominar los partidos. Pero no siempre se puede. Si lo comparas con el Barcelona que yo tuve la suerte de vivir y que tenía a Xavi, Iniesta... Es difícil que volvamos a ver un juego así, pero la idea y la filosofía están y la siguen manteniendo. Intentan hacer el mismo fútbol, pero no es fácil", concluyó.