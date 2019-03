Pedro ‘Perico’ León reveló, entre lágrimas, que sufre un grave problema auditivo [VIDEO]

La figura de Pedro Pablo León García, más conocido como ‘Perico’, es importante en el Perú, pues dejó un gran legado defendiendo a la Selección Peruana. Actualmente, a sus 75 años, el ex delantero no atraviesa un óptimo estado de salud, pues reveló que tienen un problema auditivo que lo aqueja desde ya hace un tiempo.

A través de un video compartido en Facebook, Pedro ‘Perico’ León dio a conocer los síntomas que sufre y no pudo contener las lágrimas mientras lo explicaba. “Lo que quiero es que me ayuden para sacar todo esta (...) que tengo aquí en el oído. Por favor, a la persona indicada hagan un poco de esfuerzo para que mi…”, explicó antes de quebrarse.

La ex estrella de la Selección Peruana estaba en compañía de sus seres queridos, quienes trataron de consolarlo y le explicaron que están ahí para ayudarlo. Sin embargo, Pedro ‘Perico’ León no pudo cambiar su estado de ánimo por la agobia que tiene desde hace un tiempo por la enfermedad que afecta su sistema auditivo.

Recordemos que recibió un homenaje en el Red Bull Arena, New Jersey, EE.UU., en la previa del partido entre Perú y Paraguay en la reciente fecha FIFA.

“Ayuda para sacarme todo esto de acá, del oído, que me fastidia mucho. No puedo escuchar. Por favor, les pido por favor. No puedo hablar”, fueron las palabras de Pedro Pablo ‘Perico’ León en el video. El espléndido delantero que cautivó a todos los peruanos espera con urgencia ayuda, pues su problema podría ser complicarse más.