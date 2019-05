Claudio Vivas: "Chile no me supo esperar; una Sub 20 no se hace en un día"

21 May 2019 | 12:5 h

Sporting Cristal vive una nueva travesía en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Unión Española en Santiago por la segunda ronda. Claudio Vivas conoce Chile a la perfección, país donde tomó las riendas de la selección sub-20, sin embargo, el técnico argentino se despidió del conjunto nacional sin pena ni gloria.

"No me supieron esperar. Me contrataron para armar un equipo en un año. Fui al torneo de Toulon. Numéricamente no me fue bien, con un equipo absolutamente improvisado; con buenos nombres propios pero con poco trabajo. Justo se dio la época del Mundial de Brasil, donde había jugadores que yo estaba preparando y no se pudieron incorporar a Toulon. Y bueno, después de una gira por Estados Unidos, Tocalli, que era coordinador de inferiores, habló conmigo y decidimos dar un paso al costado. Pero me fui insatisfecho, no pude terminar el trabajo que me habían pedido. Un equipo Sub 20 no se arma en un día.", declaró Vivas para 'La Tercera'.

El técnico argentino también reconoció el buen trabajo de Mario Salas con Sporting Cristal en la temporada pasada, dejando un plantel formado y competitivo. "Agarrar un equipo de Mario te deja más fácil todo. Porque deja un trabajo bien organizado, una rutina donde los jugadores se preparan como si cada entrenamiento fuera una competencia. Deja la vara muy alta. Mucha agresividad, dinámica, un juego directo y grandes recuerdos. No solo es un gran entrenador, es muy buena gente. A mí me sirvió mucho.".

Vivas reveló que maneja la seguidilla de partidos que han tenido los 'rimenses' sin considerarlo una gran complicación. "Trabajé con Bielsa en el Athletic y nos tocó jugar mucho miércoles y domingo. Hay que prepararse bien mental y físicamente. Al jugador le gusta jugar. Lo que hay que hacer es una buena preparación, descanso, buenas concentraciones y una rotación acorde a las dos competencias. No nos va a afectar."

Finalmente, el estratega celeste admitió que no se consideran favoritos para el duelo ante Unión Española. "No importa si Unión eliminó a un ecuatoriano por penales; importa lo que viene haciendo en su torneo local, con un buen plantel, mucha altura y un juego directo.".

EL DATO

Sporting Cristal se enfrentará a Unión Española este martes a las 7:30 p.m. en el Estadio Santa Laura.