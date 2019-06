Alianza Lima va con todo por fichaje de Irven Ávila para el Clausura 2019 [FOTO]

Cuenta regresiva. La directiva de Alianza Lima busca a toda costa el fichaje del delantero nacional Irven Ávila. El ex Sport Huancayo es del agrado de Pablo Bengoechea y podría reforzar al cuadro íntimo para el Torneo Clausura 2019.

A pesar de que el atacante nacional negocia con Universitario y Sporting Cristal, la directiva de Renzo Ratto tiene como misión cerrar su fichaje lo más pronto posible. Con la llegada de Pablo Bengoechea, la directiva de Alianza Lima busca conformar un equipo competitivo para lo que resta el torneo.

Hace unas semanas, el mismo Irven Ávila reconoció que desde inicios de año negoció con Alianza Lima. Sin embargo, el deseo del delantero nacional siempre fue quedarse en el extranjero y pelear un puesto en la Selección Peruana.

"Ya soy jugador libre. Aún estoy analizando algunas posibilidades. Quiero llegar a un equipo donde me quieran y donde pueda pelear cosas grandes", indicó Irven Ávila en declaraciones para Radio Ovación.

Además, ‘El cholito’ señaló que no tiene preferencia alguna por algún club peruano, pero sí reconoce que se inclina más por un equipo que le ofrezca un proyecto serio a corto y mediano plazo.

"No tengo preferencias. Mi decisión pasa por si veo un proyecto serio. Estoy con ganas de mostrarme. El tema económico no lo dejo de lado, pero ahora lo que más me importa es jugar", sentenció.