Adrián Balboa quiere hacer historia en Alianza Lima: "a jugar los partidos como finales y campeonar"

Adrián Balboa aseguró sentirse muy cómodo en Alianza Lima. Considera que sus compañeros fueron clave para su adaptación rápida el fútbol peruano.

"Ya llevo un poco más de un mes con el equipo, me siento muy bien. Gracias a mis compañeros y a la gente del club se me ha hecho fácil la adaptación, me siento muy cómodo aquí", expresó el atacante uruguayo de Alianza Lima en conferencia.

Acto seguido, "Rocky" saludó el plantel amplia con el que cuenta Alianza Lima en la Liga 1 2019.

"El plantel es amplio, todos son buenos jugadores y eso ayuda a la competencia. Eso grupalmente es positivo. Los amistosos nos han ayudado mucho, nos sirvió para conocernos un poco más. Ahora toca salir a jugar los partidos como finales que son para poder conseguir el objetivo que es campeonar", indicó Adrián Balboa.

Por último, el "charrúa" se refirió al cotejo con César Vallejo, su próximo rival en la Liga 1 2019. "Es un rival difícil, tiene una cancha complicada pero para campeonar tenemos que salir a ganar en todas las canchas".

DATO: Alianza Lima visitará a César Vallejo en el Mansiche de Trujillo (fecha 3 del Clausura). El duelo se jugará el sábado 17 de agosto a las 8 de la noche.