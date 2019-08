Pablo Bengoechea decidió: Kevin Quevedo no arrancará ante César Vallejo por el Clausura

Kevin Quevedo se ha metido en un lío donde, al menos por ahora, no tiene escapatoria y Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, teme que esta situación lo desconcentre en el objetivo real que es ganar el Clausura y llegar a los Play Off.

Las condiciones que le impuso su padre Willy Quevedo a la Administración para renovar (ser el mejor pagado del plantel y tener el 70% del pase) terminaron de romper cualquier tipo de relaciones con Alianza Lima que, finalmente, no aceptó el trato.

Esto llevó a que Elio Casareto, representante que lo llevó a Alianza Lima en el 2017 cuando jugaba por la “U”, cuente su verdad.

“Justifica que no renueva porque supuestamente la gente pone trabas. Señor, reconozca que si no renueva es porque no quiere y punto”, señaló en su cuenta de Twitter.

“No declara porque sus argumentos no tienen sustento y sabe que corre riesgos legales, especialmente de difamación”. agregó el agente.

Todo esta nota novela de Kevin Quevedo generó la primera consecuencia: que Pablo Bengoechea no lo exponga hoy en el equipo titular ante Vallejo. Estará a la espectativa. •