Reggina anuncia en video el fichaje de Germán Denis, ex Universitario

Universitario de Deportes pierde a su mejor delantero para lo que resta del Torneo Clausura 2019. El argentino Germán Denis ha sido confirmado como refuerzo del Reggina de la Serie C de Italia con un contrato por dos temporadas. El "Tanque" agradeció el apoyo de la dirigencia, compañeros e hinchas. No cobrará el salario del mes de agosto por respeto la institución merengue. Aquí el comunicado oficial del cuadro europeo.

El presidente Luca Gallo y Reggina comunican que han adquirido las actuaciones deportivas de Germán Denis . El jugador se une al club con un contrato de dos años.

Nacido en Lomas de Zamora el 10 de septiembre de 1981, El Tanque (el tanque ) hace todo el trabajo en el sector juvenil de Tallares , su equipo de la ciudad. El debut en la camiseta roja y blanca se produce en la temporada 1997/98 en la Primera B Metropolitana (tercera serie argentina). Denis en dos años recoge 33 apariciones y 25 goles.

Después de los hechizos con Quilmes y Los Andes , El Tanque llega a Italia en enero de 2002. En dieciocho meses, juega 29 juegos con la camiseta de Cesena, marcando 3 goles. De vuelta en un préstamo a dos años en Argentina, encontró continuidad bajo la red. L ' Arsenal Sarandi lo rescata en el verano de 2005 antes de venderlo a Colón . El Rossoneri sella la tarjeta once veces.

La mejor temporada desde el punto de vista de la realización es con la camiseta Independente . En Primèra Division, Denis marca 18 goles en 19 apariciones.

