Raúl Leguía representó a Universitario en reunión de la FPF

¿Universitario de Deportes se dividió en dos frentes? En la tarde de este lunes 26 de agosto, la administración del conjunto crema rechazó en un comunicado, a través de sus redes sociales, asistir al evento organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para discutir sobre el polémico proyecto de Estatutos de la FPF". Asimismo, los de Ate pidieron a Alianza Lima retirar el anuncio. Sin embargo, el nombre de Raúl Leguía, nuevo gerente general de la "U", apareció en la lista de invitados.

A continuación, repasemos el comunicado que presentó Universitario de Deportes.

"El club Universitario de Deportes expresa su sorpresa y absoluto rechazo por haber sido incluido en el comunicado difundido en las redes sociales del club Alianza Lima, en relación al proyecto de estatutos de la FPF, descartando tajantemente nuestra participación en dicho comunicado.

Posición de Universitario sobre comunicado publicado por clubes Alianza Lima, Sporting Cristal, USMP y FBC Melgarhttps://t.co/5iXcmKN8Un — Universitario (@Universitario) August 26, 2019

"Tal como le fuera informado al Gerente Deportivo del Club Alianza Lima, Sr. Gustavo Zevallos, nuestro club no iba a participar del comunicado difundido por los clubes Alianza Lima, Sporting Cristal, USMP y FBC Melgar, hasta que no culminemos con la revisión y análisis del proyecto de Estatutos, y participemos de las charlas informativas y/o reuniones de trabajo que, sobre el particular, vienen llevando a cabo tanto la ADFP como la FPF, luego de lo cual recién adoptaríamos una posición al respecto".

"Pedimos al Club Alianza Lima retirar esa publicación de sus redes sociales porque la misma ha incorporado a nuestro club ha sin su consentimiento, toda vez que no expresa el sentir de la institución y de la administración concursal reconocida por las autoridades del fútbol profesional peruano (ADFP y FPF), al ser la única que se encuentra debidamente inscrita ante los Registros Públicos. De lo contrario nos veremos en la necesidad de iniciar las acciones legales pertinentes en contra de quienes resulten responsables del uso del nombre del club sin autorización alguna".

¿Hubo una falta de comunicación?