Claudio Vivas responsabilizó a su defensa por el mal momento de Sporting Cristal | VIDEO

Sporting Cristal no la pasa bien en la Liga 1 Movistar. Tras su empate ante la Academia Cantolao, las opciones de campeonar en el Torneo Clausura se complican. Ante ello, su entrenador, Claudio Vivas, sin rodeos, reconoció que su defensa viene teniendo deficiencias.

En conferencia de prensa, Claudio Vivas dijo. "Fue un partido, donde no encontramos la claridad. Hace varios partidos seguimos teniendo errores en defensa, no sólo Madrid no tuvo buen partido eso es obvio, sino el equipo. El hincha tiene todo el derecho a reclamar, a donde vamos siempre están", expresó.

Deficiencias defensivas

Luego, el entrenador de Sporting Cristal, agregó. "Nosotros evidentemente tenemos una deficiencia en el aspecto defensivo, juegue quien juegue y de a poco lo estamos trabajando. El equipo estuvo bien salvo algunas acciones individuales. Obviamente a mí me preocupa esa situación", explicó Claudio Vivas.

Posteriormente, Vivas dijo que. "Tenemos plantel suficiente para pelear un solo campeonato que es el clausura pero somos conscientes de las falencias que estamos teniendo. No solo fueron en nuestro arco sino en el arco rival. Tuvimos situaciones de gol que no pudimos concretar", agregó.

Finalmente, el DT celeste manifestó que. "Dudamos muchas veces, nos faltó profundidad. Teníamos pocas variantes para poder atacar. Con los cambios vino el gol. El equipo tuvo la oportunidad de hacer el segundo, el tercero y el cuarto pero el fútbol es así, a veces te deja insatisfecho. El gol fue un bonito gol de tiro libre (Cantolao). Pero en esto se necesita efectividad".

Puede perder el Clausura

Sporting Cristal, empató en la fecha 6 del Clausura con la Academia Cantolao (1-1). Ahora se alista para enfrentar de visita al Deportivo Municipal el próximo domingo. Por ahora tiene 10 puntos, a tres del líder, Sport Huancayo.