Universitario rumbo al título: ¿El fixture del Torneo Clausura favorece a los cremas?

Universitario ha sumado su tercer triunfo consecutivo. El cuadro merengue se posiciona en un lugar privilegiado del Torneo Clausura gracias a la solidez defensiva (solo ha recibido tres goles) y a la calidad individual de jugadores como Alejandro Hohberg y Alberto Quintero.

El campeonato está parejo. Sport Huancayo, Alianza Lima y Sporting Cristal están muy cerca de la U y con grandes posibilidades de alcanzarlo o superarlo porque todavía falta el enfrentamiento entre ellos mismos.

Este fin de semana, Universitario visitará a Sport Huancayo en la Incontrastable y luego recibirá a Alianza Lima en el Monumental. Se vienen dos fechas claves en la pelea por el primer lugar del Torneo.

El fixture de Universitario

Sport Huancayo vs Universitario

Universitario vs Alianza Lima

Sport Boys vs Universitario

Universitario vs Sporting Cristal

César Vallejo vs Universitario

Universitario vs Cantolao

Municipal vs Universitario

Universitario vs Ayacucho FC

UTC vs Universitario

Universitario vs Real Garcilaso

Luego de visitar al "Rojo Matador", Universitario jugará tres partidos consecutivos en el llano, pero ante rivales directos. Alianza Lima y Sporting Cristal les están pisando los talones, mientras Sport Boys viene de una impresionante racha porque necesita salvarse del descenso.

"El próximo partido es Huancayo, no podemos pensar más allá de eso", declaró Ángel Comizzo luego del triunfo ante Binacional. El técnico de la U ha logrado plasmar una idea de juego y el funcionamiento del equipo cada vez más se parece al del 2013, precisamente el año del último título merengue.

El fuxture de Universitario es súper complicado. Se vienen cuatro fechas decisivas que pueden marcar su destino: Continuar firmes rumbo al título o caer en el intento. Jugadores, comando técnico, hinchas y administradores saben que unidos pueden lograr la estrella 27.