Ángel Comizzo sorprendido por convocatoria de Hohberg a la selección [VIDEO]

Universitario de Deportes se enfrentó hoy ante Sport Boys por el Torneo Clausura, y aunque el partido no contó con goles, lo que sí hubo es harta información por recabar, y es que uno de los dirigidos por Ángel Comizzo estuvo en el ojo de toda la prensa y fanáticos tras su convocatoria a la Selección Peruana tras la desconvocatoria de Yoshimar Yotún por una lesión que lo alejará de la ‘Bicolor’ en los amistosos que se vienen ante Uruguay en Montevideo y Lima.

Alejandro Hohberg, futbolista de Universitario de Deportes, fue convocado por el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, quien tras confirmarse la noticia de la lesión del mediocampista Yoshimar Yotún, pensó inmediatamente en el jugador crema, quien además ya estuvo bajo su mando en la ‘Blanquirroja; para que lo vuelva a hacer. Gareca le ha dado toda su confianza.

En el marco de esta situación, Ángel Comizzo, técnico de Universitario de Deportes expresó su sentir sobre el llamado del ‘Tigre’ Gareca a uno de los suyos en la ‘U’. Comizzo sorprendió a muchos con sus declaraciones: "Me sorprendió que me llamen a Hohberg hoy a las 08:00 hrs. El equipo no se va a mermar por las bajas. Este grupo lucha contra todo y contra todos. El segundo tiempo fue todo nuestro. No se pudo ganar pero tampoco se perdió".

Cabe señalar que Alejandro Hohberg partió esta noche a Buenos Aires, esto con la finalidad de unirse en los entrenamientos de la Selección Peruana bajo el mando de Ricardo Gareca. Perú se enfrentará ante Uruguay este viernes 11 y martes 15 de octubre en Montevideo y Lima respectivamente.