Universitario: Ángel Comizzo cambia de ataque para duelo ante César Vallejo

Este fin de semana, Universitario de Deportes se juega el todo por el todo ante la Universidad César Vallejo. Es ganar o ganar porque Alianza Lima tendrá la chance de arrebatarles la punta si derrota a Mannucci en Matute. Por eso, Ángel Comizzo respira tranquilo por la vuelta de Alejandro Hohberg y decidió que Paulo De La Cruz reemplace al lesionado Alberto Quintero.

Alejandro Hohberg, tras estar hoy con la Selección, volverá a órdenes de Ángel Comizzo y al toque se pondrá listo para enfrentar a los “Poetas” en lo que es un partido vital, trascendental en la lucha por el título. Hohberg, como se sabe, ya había confesado que su socio ideal era Quintero, pero ahora no podrá hacer “diabluras” con el panameño.

Por eso, al toque nomás, el DT argentino mandará al campo a “Canchita” De La Cruz que fue de lo mejor ante Sporting Cristal. Con su juventud, frescura y atrevimiento, es el que más intentó y así el “Indio” espera que ante Vallejo haga uno de esos partidos que lo hacen crecer.

De otro lado, y ante las dudas y rumores que se estuvieron dando en los últimos días, se confirmó que para el comando técnico Pablo Lavandeira aún no estaba del todo bien. No existe, por nada del mundo, esa situación de que al técnico no le gusta el uruguayo. “Lava” puede sentirse ya listo, pero para Comizzo es preferible que esté al 100% y no arriesgarlo.