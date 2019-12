¡Golpe en el mercado! Alberto Rodríguez tiene todo arreglado para ser nuevo jugador de Alianza Lima. El central que aún pertenece a Universitario de Deportes está a la espera de que acabe en los próximos días su vínculo contractual para fichar por los blanquiazules y así, jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

Alberto Rodríguez dejará Universitario para ser nuevo jugador de Alianza Lima

El último jueves Universitario empezó la pretemporada en Campo Mar. Entre la lista de convocados apareció el nombre del 'Mudo' Rodríguez. Sin embargo, el exjugador de Sporting Cristal no llegó a aparecer sorprendiendo a más de uno por su ausencia. Es más, el DT Gregorio Pérez declaró que le sorprendió su decisión.

Eso motivó a que los rumores crezcan ya que se venía hablando días anteriores de un interés de Alianza Lima por contar con los servicios de Alberto Rodríguez. Tal parece que los rumores se hicieron realidad ya que se conoció que el jugador está a la espera de que finalice su contrato (acaba el 31 de este mes), para estampar su firma por el equipo de Pablo Bengoechea por todo el 2020.

Resulta que si bien el jugador estuvo presente en tienda crema para pasar los respectivos exámenes médicos, los hizo porque así señalaba su vínculo que está a punto de llegar a su fin. Además, se pudo conocer que el defensor ya no tiene una buena relación con Jean Ferrari, actual gerente deportivo de Universitario.

Este último punto habría sido uno de los detonantes para que Alberto Rodríguez se siente a escuchar la oferta de Alianza Lima, la cual sin duda seduce y mucho debido a que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 y podría servirle como trampolín para volver a la Selección Peruana.

Además, según fuentes cercanas, en el nuevo contrato que le querían hacer, existía una cláusula acerca de futuras lesiones, hecho que no fue del agrado del defensor que decidió dar por culminada las conversaciones con los merengues.

Cabe mencionar que el estratega Gregorio Pérez no debe estar conforme con la decisión de Alberto Rodríguez. El uruguayo confesó en más de una oportunidad que esperaba tener en sus filas al 'Mudo'. Sabía de su experiencia y era un elemento clave en el esquema que pretende armar para la 'U' el próximo año.

Alberto Rodríguez se sumará a la lista de jugadores que pasaron por los tres grandes

Alberto Rodríguez se unirá a la lista de pocos jugadores que llegaron a estar en los tres grandes del fútbol peruano. El central pasó por las divisiones menores de Sporting Cristal siendo promovido a Primera en el año 2002. Tras buenas temporadas con los celestes, es vendido al extranjero en donde fue figura del Braga de Portugal.

En el 2015, tras vestir las camisetas del Río Ave, Braga y Sporting Lisboa, regresa al fútbol peruano para jugar por Sporting Cristal y Melgar. En el 2017 firma por Universitario y, tras un breve paso por Junior de Colombia, vuelve a Ate.

Alberto Rodríguez | Actualidad

El 2019 no fue un buen año para el 'Mudo'. El central de 35 años no llegó a disputar ningún partido esta temporada que ya llegó a su fin con Universitario. Rodríguez estuvo con lesiones que no le permitieron estar en un buen estado y luego de su recuperación, fue relegado a la banca de suplentes.