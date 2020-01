Menor muere en extrañas circunstancias durante entrenamiento en academia de fútbol [VIDEO]

Un adolescente de 16 años falleció en extrañas circunstancias el pasado 9 de enero durante un entrenamiento en una academia de fútbol ubicada en el distrito de San Martín de Porres. El padre de la víctima aseguró que ningún dirigente de la escuela se comunicó al respecto.

Según la denuncia, el menor quería convertirse en un futbolista profesional, motivo por el que llegó a Lima desde Huaraz con la finalidad de inscribirse en una academia de alto rendimiento. El adolescente ingresó a la escuela el miércoles 8 de enero a tempranas horas de la mañana y al día siguiente falleció por la tarde.

Tras el deceso del menor, la dirigencia de la academia no se comunicó con el padre. La persona que se encargó de informar al progenitor fue una compañera de estudios desde Huaraz. Ella contó al señor que su hijo estaba grave de salud.

"Yo como padre me siento dolido, porque he traído a mi hijo a esta academia. Mi hijo soñaba desde niño con ser futbolista. Lo traje el día miércoles. En un abrir y cerrar de ojos, mi hijo parte al más allá", contó el padre de la víctima.

"Me entero del suceso de mi hijo el día 09 de enero a las 4 o 4:30. ¿Por quién me entero? Por una de sus compañeras de estudio de la ciudad de Huaraz. Ella me dijo que mi hijo se había accidentado en la academia", agregó.

De acuerdo con el parte policial, el menor sufrió una descompesación y se desmayó durante los entrenamientos que se realizaron en el parque zonal Mayta Cápac, en San Martín de Porres. Las autoridades se encuentran investigando las causas de la muerte del adolescente.