Sporting Cristal: La columna vertebral en la que se apoyará Manuel Barreto para la Liga 1

Sporting Cristal no se desbordó en fichajes para la presente temporada, pero confía en que su columna vertebral funcione para cumplir el primer objetivo de avanzar en la Copa Libertadores. Omar Merlo, Emanuel Herrera y Cristian Ortiz será los encargados de encaminar el poderío “celeste”.



Omar Merlo fue elegido en el 2019 como el mejor zaguero y tras una buena pretemporada ya comenzó a recuperar ese equilibrio para ser una garantía en el arranque de la Liga 1 en Cajamarca ante UTC.

En el ataque Emanuel Herrera y Cristian Ortiz ya tienen la sintonía de compresión del 2019, por ello Manuel Barreto confía en una recuperación al 100% del “Taque” para volver a perfilar esa dupla como garantía para cada encuentro de de la temporada.

Por otro lado Con solo dos entrenamiento se estrenó en la “Tarde Celeste” y dejó pinceladas de buen fútbol. Ray Sandoval no solo marcó un golazo de cabeza, también demostró que puede ser de utilidad como “9” si Manuel Barreto vuelve a encomendar esa labor.



“No me apresuro en recuperar mi nivel, mente fría y así que debo seguir trabajando que falta mucho. Estoy muy emocionado por volver a Sporting Cristal y por el apoyo de la gente. Me encuentro mucho mejor físicamente, pero prefiero estar como andaba antes y un poco más”, dijo luego del partido.

EL DATO

Emanuel Herrera extendió su vínculo con Sporting Cristal hasta diciembre del 2021.