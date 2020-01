Beto Da Silva y lo que resta para que sea refuerzo de Sporting Cristal

A sus 23 años sabe lo que es pasear su fútbol por Europa, México, Brasil y Argentina, pero desea volver encontrar una consolidación en su regreso a nuestro país. Beto Da Silva aceptó la propuesta de Sporting Cristal para jugar los próximos seis meses y solo espera los pasajes para ser presentado como el último jale “celeste”.



El atacante no entró en los planes del nuevo entrenador de Deportivo La Coruña y comunicó a Tigres (dueño de su carta pase) que pueda buscar otras alternativas con el objetivo que no pierda actividad. Sporting Cristal inició las conversaciones y solo resta pequeños acuerdos económicos para tener luego de 5 años a uno de sus canteranos.

Beto Da Silva no pasa uno de sus mejores momentos al no tener continuidad en España, prueba de ello es que apenas sumó 119 minutos con la camiseta del cuadro de La Coruña en la temporada, además de no haber anotado ni un gol ni dado una sola asistencia.

Ahora bien, LIBERO pudo saber que todavía no hay nada definido respecto al futuro de Beto da Silva. Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal y el club de la MLS cuentan con las mismas opciones de firmar al delantero de 23 años. Ahora, mucho peso tendrá el proyecto deportivo que le acerquen a un futbolista con un talento superior a la media, pero cuya ansiedad en decisiones para con su carrera le han jugado en contra.

EL DATO

Beto Da Silva fue campeón con Sporting Cristal en el 2014.



No cabe duda que el 2020 deberá ser su año de la revancha que le sirva de trampolín para volver a convertirse en una carta recurrente de Ricardo Gareca a la selección. La tarea no es complicada, pero si de mucho esfuerzo.