El futuro que tendrá Ray Sandoval en Sporting Cristal tras sufrir lesión

Momento de incertidumbre y con la esperanza de no volver a sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla vive Ray Sandoval. Sporting Cristal lo someterá a una resonancia para determinar si el atacante debe volver a operarse o seguir un corto tratamiento.



El ex Morelia llegó desde México con un parte médico de satisfacción tras la operación que se realizó en abril del 2019, pero luego de la intensa pretemporada una inflamación en esa zona no ocultó la preocupación del comando técnico que espera no sea nada de gravedad.

PUEDES VER: Liga 1 - 2020: día, hora y canales de la programación fecha 1 del Torneo Apertura



El “Rayo” no será tomado en cuenta para afrontar el partido ante UTC por la Liga 1 hasta recibir un último reporte, que determine si el futbolista necesita un tratamiento de 6 semanas o una operación que lo podría alejar 6 meses más de toda actividad.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Barcelona SC: día, hora y canal por la segunda fase de la Copa Libertadores



El técnico, de Sporting Cristal, Manuel Barreto confirmó que esperarán otras opiniones para determinar su futuro. “Estamos en constante comunicación con el departamento médico de Morelia, vamos a ver más opiniones y veremos qué sucede. Él no tiene molestias, es más una hinchazón luego de jugar, pero no vamos a forzar”, dijo en conferencia.

Por otro lado el estratega se refirió a la actualidad de Washigton Corozo y Emanuel Herrera. "Herrera estará en lista para viajar a Cajamarca. En el caso de Corozo, si no sale en lista es por el carné de cancha que no estaría listo, si llega no habría problema para que pueda jugar el sábado ya que está recuperado", apuntó.

EL DATO

Sporting Cristal jugará el sábado a las 3:00 pm ante UTC en Cajamarca.