Alianza Lima y los próximos 5 duros partidos que deberá ganar

Analizar los cinco partidos que viene para Alianza Lima podría intimidar a cualquier club, pero para los íntimos podría significar un repunte futbolístico y de confianza en la temporada. El elenco “blanquiazul” tendrá 3 partidos por el torneo local y 2 de Copa Libertadores que irán perfilando cual será su lucha en el primer semestre del año.

El viernes Alianza Lima, recibirá a Municipal donde por la cabeza de ningún hincha pasa dejar escapar los tres puntos, luego el grado de dificultad irá en aumento cuando reciban a Nacional de Uruguay en su debut copero.

Tras el sofocón copero irán al Monumental para buscar una victoria ante Universitario que los pueda encaminar en su lucha por alcanzar los primeros lugares de la Liga 1.

Racing en Argentina nuevamente por la Copa Libertadores y Binacional en casa cerrarán sus próximos cinco partidos que decidirán no solo el futuro alentador que esperan todos los hinchas, sino que de existir resultados adversos podrían entrar en cuestionamientos no solo el rendimiento de los refuerzos, sino la continuidad de Pablo Bengoechea quien hasta el momento no logra cuajar un partido perfecto.

FECHA Y HORA DE LOS PARTIDOS:

01/03 8:00 pm Alianza vs. Municipal (Liga 1)

05/03 9:00 pm Alianza vs. Nacional (Copa Libertadores)

08/03 3:00 pm Universitario vs. Alianza (Liga 1)

12/03 7:00 pm Racing vs. Alianza (Copa Libertadores)

15/03 3:30 pm Alianza vs. Binacional (Liga 1)