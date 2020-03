Waldir Sáenz: "Chemo' del Solar me llamaba para que juegue en Universitario”

Waldir Sáenz es el goleador histórico de Alianza Lima. Gracias a su entrega y compromiso con la camiseta blanquiazul se robó el corazón y respeto de los hinchas del cuadro íntimo. En una reciente entrevista, el exdelantero reveló que José 'Chemo' del Solar trató de convencerlo para que juegue en Universitario de Deportes.

Entre risas, el delantero indicó que el actual entrenador de César Vallejo lo llamaba las 24 horas del día. Sin embargo, su amor por Alianza Lima le hizo rechazar la oferta. “Le respondí porque es mi amigo, hablamos de todos los temas, pero no podía irme, soy de Alianza”, expresó Waldir Sáenz en una entrevista para Gol Perú.

"Me llamaba mañana, tarde, noche y madrugada (‘Chemo’ del Solar). Fue al siguiente año que se llevaron a Ciurlizza y Esidio. Yo respondí no porque mi mamá vivía en La Victoria y ‘Chemo’ me dijo que la sacaba de ahí. Entonces le dije ‘me voy a la ‘U’ ¿y la barra?’, respondió: ‘tranquilo, vamos a tener una reunión con ‘Misterio’”, agregó el goleador de Alianza Lima.

Con Alianza Lima, Waldir logró ganar cuatro títulos nacionales (1997, 2001, 2003 y 2004) y anotó 178 tantos. El delantero es parte importante en la historia del cuadro blanquizul. En más de una oportunidad, reveló que el club victoriano es su casa y se siente feliz de pertenecer a la familia íntima.

