Universitario: Indecopi ratifica que Carlos Moreno mantiene cancelada su licencia

Mientras por un lado se informa que Carlos Moreno cumplió con el restante de los sueldos de febrero al plantel al ser reconocido y tener la firma en el fideicomiso Coril, por otro lado el Indecopi emitió este 10 de marzo último una lista actualizada de las entidades con registro de administradoras con estatus de cancelado.

En los cuadros del Indecopi se puede leer lo siguiente: El presente cuadro brinda información sobre las entidades que han perdido su registro para asumir cargos de administrador de deudores sometidos a procedimientos de reestructuración patrimonial, lo que no afecta el registro de tales entidades para asumir el cargo de liquidador de deudores sometidos a procedimientos de disolución y liquidación en el marco de la normativa concursal.

En dicho cuadro se puede observar que hay tres personas que están con el registro cancelado, entre ellos el señor Carlos Moreno y con fecha 2 de marzo la cancelación de su registro. Como se sabe, Moreno perdió este derecho por no tener luz verde en el sistema financiero y que es vital para poder asumir un proceso concursal.

Semanas atrás Moreno afirmó que impugnaría esta medida del Indecopi porque no habían tomado la determinación con información actualizada y que su situación financiera ya estaba solucionada. Además, hay que señalar que Indecopi emitió un comunicado informando sobre la cancelación del registro de Moreno y que se debía convocar a Junta de Acreedores para elegir a una nueva cabeza en Universitario. Por último, Solución y Desarrollo de los hermanos Leguía informaron que impugnaron la Junta donde se eligió a Moreno y, además, exigen que Coril no responda ya a Moreno en lo económico si no a ellos.

Siguiendo con la documentación del Indecopi también se muestra una lista de administradoras hábiles para asumir el cargo de administrador cuando se lleve a cabo la nueva Junta de Acreedores, la misma que aún no se dará hasta que el país normalice sus funciones tras superar el Estado de Emergencia por el Coronavirus.

Por último, Universitario de Deportes espera calma para que así el plantel solo pueda pensar en fútbol y la ansiada estrella 27. Y es que cada parte, es decir Carlos Moreno o Solución y Desarrollo, mantienen posturas firmes y versiones oficiales desde su lado. Veamos qué pasa en las próximas semanas.