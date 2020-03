¿Pablo Benoechea volverá a Peñarol? Su hija Elo reveló el futuro del técnico

Luego de los malos resultados en el arranque del 2020, Pablo Bengoechea tuvo que renunciar a la dirección técnica a Alianza Lima. Ahora el "Profesor" se encuentra en su natal Uruguay a la espera del próximo reto y que podría ser Peñarol.

Fue Ignacio Ruglio -directivo del club uruguayo- que dio el nombre de Pablo Bengoechea para su vuelta a Peñarol pero como gerente deportivo.

Al respecto, Elo Bengoechea fue consultada en sus redes sociales sobre el futuro de su padre. “¿Ya recibió alguna propuesta Pablo?”, fue la pregunta de un seguidor.

Inmediatamente Elo respondió: “Chan Chan. Por ahora solo piensa en su cuarentena”, sin embargo, esta no fue la única interrogante sobre Pablo Bengoechea. Elo le contestó a otro usuario: “que yo sepa no, pero muchas veces no sé y todo es muy cambiante”.

Asimismo, la ahora conductora de televisión también se refirió a la llegada de Mario Salas a Alianza Lima. “Gran DT, con excelentes jugadores (así es más fácil) y además salió campeón. Lo único importante al fin y al cabo”, dijo.