Liga 1 2020 y los clubes que están al día con sus planteles: ¿quiénes aún no cancelaron marzo?

La paralización del Apertura con el propósito de combatir al Coronavirus ha generado descuentos salarialiales de algunos clubes de la Liga 1 2020. En otros casos simplemente aún no pudieron cancelar el mes de marzo que corresponde.

Por este motivo, LÍBERO repasa la economía actual de los 20 equipo que compiten en la Liga 1 2020. A continuación una lista detalla.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, los tres clubes de la capital nacional, están al día con sus planteles (hasta marzo) sin considerar ningún tipo de descuento.

A continuación el resto de clubes peruanos

Sport Boys - No pagaron aún y la explicación al plantel es que no pueden cobrar facturas pendientes. No hay fecha ni cuándo se hará.

San Martín - Hay acuerdo de pago con el plantel en tiempo y %.

Cantolao - Pagaron el mes completo

Llacuabamba - Pagaron el mes completo

Municipal - Pagaron el mes completo

Carlos Stein - Hay acuerdo de pago con el plantel en tiempo y %

Ayacucho - Pagaron el mes completo

Sport Huancayo - Acuerdo para pagar en las próximas horas completo

Melgar - Pagaron el mes completo

Binacional - Pagaron el mes completo

Cusco FC - Pagaron el mes completo

A. Grau - Pagaron el mes completo

UTC - Pagaron el mes completo

César Vallejo - Pagaron el mes completo

Mannucci - Pago completo a los que ganan menos de $ 4 mil y a los que superan solo el 70% pero sin acuerdo de fecha de pago de % restante.

Alianza Universidad - Hay acuerdo de pago con el plantel en tiempo y %

Cienciano - No hay acuerdo, se habla de quincena pero no es seguro y menos que porcentaje se pagaría.

Información de Líbero | Twitter: Gustavo Peralta