Leao Butrón es elogiado por el arquero de Sport Boys: "Para mí es un referente del fútbol peruano"

Lo que representa Leao Butrón para el resto de arqueros peruanos es respetado y para muchos valorable. Por ello Jonathan Medina, actual guardameta de Sport Boys, reveló que el capitán de Alianza Lima fue clave en su crecimiento en el fútbol peruano.

"Para mí es un referente. Me ayudó mucho en Melgar cuando éramos los arqueros, siempre me hablaba y me decía mis errores y también mis virtudes. Yo le tengo mucho que agradecer a Leao Butrón", comentó Medina en una transmisión en vivo vía Instagram.

"En la actualidad hablo con él. Nos hicimos amigos y siempre hay comunicación. Es una gran persona y no hay dudas que es el mejor del fútbol peruano", agregó el aquero de Sport Boys de 26 años.

Asimismo, Jonathan Medina reveló que su ídolo es Gianluigi Buffon. "Es el máximo y lo admiro mucho. Es increíble la manera que sigue vigente. No se desespera, siempre mantiene la tranquilidad", manifestó el "1" rosado.

De otro lado, el guardameta arequipeño elogió a Luis "Cachito" Ramírez y dio a conocer algunos detalles de las vivencias en los entrenamientos del Sport Boys.

"'Cachito' Ramirez se preocupa por los compañeros. Ve que no entrenas bien y te llama la atención. Es un gran jugador, sin duda la mejor contratación y nos ha hecho bien su llegada. Es el primero en llegar y el último en irse", concluyó Jonathan Medina.

