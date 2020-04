Coronavirus en Perú: Covid-19 podría alargar las carreras deportivas de Jorge Cazulo y Leao Butrón

En estos momentos el fútbol es la última prioridad para el Gobierno peruano que viene luchando contra el Coronavirus. Aún no existen fechas tentativas para el reinicio del Apertura y las posibildades que el campeonato sea suspendido hasta el próximo año va tomando fuerza.

De ser así nos preguntamos: ¿qué ocurrirá con Leao Butrón y Jorge Cazulo que en su momento habían anunciado el final de sus carreras deportivas una vez culmine la presente temporada?

"Terminaré este año, el último como deportista profesional, como empezó esta carrera, llena de ilusión, compromiso, alegría y agradecimiento. ¡Arriba, Alianza, toda la vida!", escribió Butrón a inicios de año en sus redes sociales, sin embargo producto del Coronavirus prefirió pensarlo dos veces. "Yo dije que este año me retiraría y es algo que sigue pasando por mi cabeza, pero con este tema de la pandemia se está complicado esa situación y no sé lo que pueda pasar", agregó.

Por su parte Cazulo se mostró seguro de dar por finalizada su etapa de jugador profesional. "La idea es terminar el año que viene mi vínculo con Sporting Cristal y retirarme, fue lo que acordamos", explicó el "Picky".

El arquero de Alianza Lima y el capitán de Sporting Cristal solo tienen contrato hasta el final de temporada con sus respectivos clubes, sin embargo debido a la expansión del Covid-19 en nuestro país, ambos deportistas podrían jugar un año más y así cerrar con broche de oro sus carreras.

NO HABRÁ FÚTBOL

El Ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló durante la semana que la Liga 1 2020 podría reiniciarse siempre y cuando aparezca la vacuna contra el Covid-19.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la 'U' sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más", indicó Zamora.

"Ningún partido vale una vida. Por primera vez el fútbol no es lo más importante. La salud es lo primero y lo seguirá siendo hasta que esta enfermedad sea derrotada", agregó el Ministro de Salud en conferencia de prensa.

FUTUROS INCIERTOS

¿Qué pasará con los casos de Leao Butrón (43 años) y Jorge Cazulo (38 años)? ¿Acaso se prolongarán sus etapas de futbolistas profesionales?