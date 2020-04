Aldair Rodríguez: "La directiva de Binacional nos está mandando de vacaciones con goces de haber"

Gracias a las diversas acusaciones que hicieron los futbolistas del Deportivo Binacional a la directiva, la situación en el 'Poderoso del Sur' mejoró considerablemente en los acuerdos con la plantel. Así lo explicó el delantero Aldair Rodríguez.

"En realidad hasta ahora no nos estamos viendo afectados. La dirigencia del club se rectificó y ya no nos está obligando a rechazar el sueldo de abril. Nos está mandando vacaciones del 15 de este mes hasta el 15 de mayo", aseguró el goleador del Deportivo Binacional.

"Nos están pagando la primera quincena de abril y hasta donde tengo entendido son vacaciones con goces de haber. Gracias a Dios el club se ha mostrado en una posición a conversar con nosotros y creo que así es mejor porque se puede llegar a buen acuerdo", agregó Aldair Rodríguez a Ovación.

¿Qué había pasado en un primer momento? El club Deportivo Binacional estaba obligando a los jugadores a que no aceptaran los salarios de abril, sin embargo hubo una rectificación del club. "Nos estamos entendiendo mejor", explicó Rodríguez.

En otro momento, Aldair Rodríguez habló de su presente, futuro y del sueño de vestir la camiseta de la selección peruana.

"En lo personal no sé si estaba cerca al llamado pero sí estuve trabajando muy duro para tener una chance muy pronto. En mi casa de Juliaca hay una azotea que me permite trabajar bien, me las ingenio y entreno de lunes a sábado", sentenció el 9 del Deportivo Binacional.