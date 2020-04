Pedro Aquino y la vez que estuvo a punto de irse al Sport Huancayo

El exjugador de Sporting Cristal brindó una entrevista al medio Movistar Deportes en donde contó varias anécdotas de su carrera profesional e incluso reveló que su carrera estuvo cerca de dejar Lima y marcharse al interior del país.

Pedro Aquino se confesó y dijo que, al no tener chances de mostrarse en el primer equipo, no dudó en marcharse de La Florida para que su carrera no se estanque y pueda seguir cumpliendo sus objetivos.

“En el 2016 ya tenía todo listo para irme a Sport Huancayo, ya le había dicho a mi familia con gran tristeza que en Sporting Cristal no tenía oportunidad y me tenía que ir. Se frustró el pase porque mi representante pedía casa allá”, confesó el futbolista del León.

Además, Aquino agregó lo siguiente: “No me fui y en un entrenamiento se lesionó Cazulo, el profesor Mariano Soso me dijo que yo iba a jugar y ya no salí más".

Resulta que, por casualidades de la vida, Pedro Aquino tuvo su chance y desde allí empezó su despegue lo que lo llevó a ser convocado por la Selección Peruana para dar el salto al extranjero recayendo en el León del país azteca.

Pedro Aquino también es mundialista. Fue parte del equipo de Ricardo Gareca que estuvo en Rusia 2018 y ante Francia, por poco marca un golazo, pero su remate de larga distancia pasó cerca del arco de Lloris.