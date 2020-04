Miguel Rebosio se quiebra en vivo: "Un médico me dijo que no iba ni poder jugar con mis hijos"

Tal cual Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Miguel Rebosio supo ser un embajador de nuestro país en el extranjero. El 'Conejo' supo ser el central más importante de la Selección Peruana durante el primer lustro del nuevo milenio y se dio el lujo de ganar dos Copas del Rey con el Real Zaragoza, incluso una de ellas ante el Real Madrid de 'Los Galácticos'.

Once años después de su retiro, Miguel Rebosio atendió a Movistar Deportes durante la cuarentena por el coronavirus y recordó varios pasajes de su exitosa carrera. Una que pudo interrumpirse abruptamente en el 2007 cuando ya estaba de vuelta en su querido Sporting Cristal y se le recrudeció una lesión contraida en Grecia.

En plena entrevista, el 'Conejo' se quebró y recordó la sentencia de uno de los doctores que lo atendió por su mal en la columna. "Un médico me dijo que no iba ni poder jugar con mis hijos", afirmó, con la voz entrecortada, el subcampeón de la Copa Libertadores 1997 con Cristal.

"Me frustró, pero seguí y acá me tienes. He participado en un reality. Cosas que una persona con problemas de columna no hubiese podido hacer", reveló Rebosio al periodista Gino Bonatti.

Ahora bien, el exfutbolista peruano explicó que su compleja lesión se dio en el fútbol griego y cuyo punto de más complicación se dio en Sporting Cristal. "En el tercer partido (con el PAOK) sentí una molestia, pero faltando quince minutos de juego se complicó más cuando saco el 'chicotazo' y siento como una electricidad en la pierna", rememoró.

"Me sentí acalambrado, pero seguí jugando. Después todo fue negativo, me hicieron varios exámenes, pero no salía nada", expuso Miguel Rebosio, que dejó el PAOK Salónica a finales de 2006 por problemas económicos y volvió a Sporting Cristal al año siguiente.

De vuelta al club rimense, el 'Conejo' Rebosio reveló que le fue sincero a Jorge Sampaoli sobre su lesión en la columna, pero que los exámenes no volvieron a mostrar nada hasta que en agosto la lesión se complicó más de la cuenta.

Para su suerte, Miguel Rebosio supo recuperarse de dicha lesión a la columna y hasta siguió jugando al fútbol hasta el 2009. "En César Vallejo anduve bien", recordó el 'Conejo' sobre la temporada 2008. Finalmente se retiró al año siguiente con la camiseta de Sport Boys.