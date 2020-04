Joazhiño Arroé: "Creía que con 17 años jugaría en la Serie A, ahora me arrepiento"

El actual volante de Alianza Lima es uno de los jugadores más habilidosos del plantel. Sin embargo, hace años tuvo la oportunidad de ser de los mejores y de hacer una carrera en el fútbol europeo. Por eso, Joazhiño Arróe reveló detalles de su pasado y de su época en el Siena de Italia.

Fue en el año 2009, Arroé arribó al fútbol italiano tras fichar por el Siena con tan solo 17 años. El volante logró debutar en su club en un partido por la Copa de Italia en noviembre de dicho año. Sin embargo, no logró afianzarse en el continente europeo.

‘Joa’ comentó a un medio local sobre cómo llegó al cuadro italiano en aquellos tiempos. “Yo estaba en las menores de Sporting Cristal y un empresario de Rosario vino a verme. Fui a unas pruebas en Europa y nosotros pedíamos como condición que nos den una casa para mi familia, pues yo era menor de edad. El Siena aceptó”, expresó el volante.

Sin embargo, como ya se sabe, Arroé terminó volviendo a Alianza Lima tan solo dos años después, ya que no quería jugar en la Serie B italiana, y comenzó a ganar protagonismo en el fútbol peruano, en donde se encuentra en el día de hoy y exactamente en el cuadro aliancista.

“Ya con 27 años, miro atrás y digo que fui tonto por regresarme y no darme otra oportunidad de seguir allá. Preferí irme a un club grande de acá que irme a la Serie B. Yo creía que a los 17 años iba a estar jugando en la Serie A y siendo estrella. Ahora me arrepiento”, añadió ‘Joa’.

Finalmente, el íntimo volvió hacer su ‘mea culpa’ para admitir que lo que le faltó fue ganar experiencia. “Estuve necio. Me subieron a primera desde corta edad. Cada vez que jugaba en la reserva contra los de primera, me iba bien y hacía goles. La experiencia no se transfiere, a veces tiene que sucederte para que tomes conciencia”, culminó.